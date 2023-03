Foto-Rückblick: So sahen die Wollnys vor zehn Jahren aus!

Seit über zehn Jahren begeistert die Doku-Soap Die Wollnys viele Fans. Die Sendung begleitet den chaotischen Familienalltag der Großfamilie, anfangs bestehend aus Mama Silvia Wollny (58), Papa Dieter Wollny (64) und deren acht Kindern. Nachdem die erste Staffel Quoten über dem Senderschnitt erreicht hatte, ist die Sendung inzwischen ein wahrer Hit! Seit der ersten Ausstrahlung haben sich die Familienkonstellation stark verändert, so ist beispielsweise Harald Elsenbast (62) inzwischen der Mann an Silvias Seite. Hier gibt es nun einen kleinen Rückblick!

Anlässlich des 30. Geburtstages von RTL2 wurden von dem Sender Fotos veröffentlicht, die die Anfänge der Familie zeigen. Zu sehen ist Silvia, zusammen mit ihren acht Kindern. Das Familienoberhaupt ist auf den Bildern kaum wiederzuerkennen! Auch die acht Kinder sind inzwischen erwachsen geworden. Während einige von ihnen geheiratet haben und Eltern geworden sind, haben andere aufgrund von Auseinandersetzungen die Familie verlassen, so zum Beispiel Jeremy-Pascal Wollny.

Auch eine weitere TV-Familie hat sich über die letzten Jahre stark verändert. In der Sendung Die Geissens werden die Kult-Millionäre Robert Geiss (59) und Carmen Geiss (57) seit 2011 in ihrem kuriosen und luxuriösen Alltag begleitet. Gemeinsam mit ihren Töchtern Davina Shakira Geiss (19) und Shania Tyra Geiss (18) erleben sie so manche verrückten Geschichten. Auf den Bildern kann man nun erkennen, wie sich die Familienmitglieder der Geissens über die Jahre entwickelt haben.

RTL 2 Die Wollnys, TV-Großfamilie

RTL 2 Die Geissens

RTLZWEI "Die Geissens" in Staffel 21

