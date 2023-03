Jimi Blue Ochsenknecht hat Lauras Unterschrift tätowiert!

Jimi Blue Ochsenknecht (31) hat sich für seine Freundin Laura Marie Geissler (24) einen ganz besonderen Liebesbeweis überlegt! Der Schauspieler und seine Freundin sind bis über beide Ohren verliebt. Offenbar scheint der Gastronom sein Leben mit der Rennfahrerin verbringen zu wollen: Er stellte der Blondine die Frage aller Fragen. Tatsächlich hätte der Rapper aber auch ein kleines Problem, wenn die Beziehung mit seiner Traumfrau nicht für immer hält – Jimi hat nämlich gleich mehrere Liebestattoos für Laura!

In der neuen Folge von Diese Ochsenknechts kam das Paar auch auf die Tintenwerke des Unternehmers zu sprechen. "Die Tattoos, oh Gott. Jimi ist verrückt", kicherte Laura und fügte hinzu: "Ich sitze beim Notar, er zieht sich die Unterschrift rein, sagt noch so: 'Ah, die finde ich ganz cool.' Und dann kommt er wieder und hat hier [am Hals] meine Unterschrift tätowiert." Das ist aber nicht der einzige permanente Liebesbeweis für sie: Jimi hat auch noch ein "LMG" am Fuß und sogar ein Tattoo im Intimbereich.

Dass Jimi außerdem noch ein Tattoo am Arm für seine Laura hat, war schon bekannt. Ursprünglich ließ er sich den Namen von seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (29) in Morsezeichen stechen – ließ dieses aber mit dem Schriftzug "Im Notfall bei Laura abgeben" überstechen.

ActionPress / Splash News Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

Frederic Kern / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler, Oktober 2022 in Berlin

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknechts neues Tattoo

