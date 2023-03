Kevin stolz: Kathi Wagener konnte ihren ersten Burger essen

Katharina Wagener (27) feiert einen großen persönliche Erfolg! Die einstige Are You The One?-Kandidatin spricht offen über ihre Magersucht. Immer wieder hat die Blondine mit ihrem Selbstbild zu kämpfen und muss Rückschläge einstecken. Auch ihre Beziehung mit Kevin Yanik hat darunter schwer gelitten. Inzwischen geht es der Mutter eines Sohnes aber wieder besser. Jetzt konnte Kathi sogar zum ersten Mal in ihrem Leben einen Burger essen!

Via Instagram teilte Kevin ein Foto seiner Partnerin, wie sie lächelnd vor ihrem Burger sitzt. "Für euch ist das bestimmt total komisch oder 'normal', aber gestern hat Kathi das erste Mal in ihrem Leben einen Burger gegessen und ich durfte diesen Moment mit ihr teilen", jubelte der Realitystar. Aus Angst vor den Kalorien habe sie sich dazu bisher nicht durchringen können. "Schaut, wo wir nach und nach hinkommen! Ich bin so stolz auf sie", freute sich Kevin über ihre Entwicklung.

Ihre Liebe wollen die beiden demnächst sogar vor dem Traualtar besiegeln. Erst vor wenigen Tagen hielt Kevin zum zweiten Mal um Kathis Hand an. "Ich habe nie aufgehört, diese Frau zu lieben und wir haben nie aufgehört zu kämpfen. Ihre Antwort war: 'Ja. Und dieses Mal wirklich für immer!'", schrieb der Influencer.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Reality-Star

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im März 2023

