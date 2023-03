"Let's Dance"-Aus: Das wird Abdelkarim am meisten vermissen

Für Abdelkarim (41) ist die Reise bei Let's Dance schon wieder vorbei. In der zweiten Show legten er und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (34) einen Slowfox zu "Shaddap Your Face" von Joe Dolce aufs Parkett – doch damit konnten sie die Zuschauer nicht begeistern, denn sie bekamen die wenigsten Anrufe. Seinen frühen Exit nahm den Komiker zunächst gelassen. Doch trotzdem wird Abdelkarim zahlreiche Dinge am Set vermissen!

"Alle Teilnehmer, die Profis, die Promis – das ist wirklich eine so geile Gruppendynamik, das werde ich auf jeden Fall vermissen", erklärte er nach der Show auf Instagram. Das Familiengefühl bei der Tanzshow sei einfach etwas ganz Besonderes. "Der Abschied fällt mir echt schwer, weil ich muss zugeben, dass es Spaß gemacht hat. Und ich persönlich habe gemerkt, dass es mir so hilft, mit Kathrin zu arbeiten", fügte Abdelkarim an. Die Profitänzerin schaffe es, ihren Partner "auf das nächste Level" zu bringen.

Die insgesamt zehn Jury-Punkte für Abdelkarim haben also nicht gereicht – wesentlich besser lief es da für Philipp Boy (35). Der Ex-Turner lieferte mit Patricija Ionel (28) einen Wow-Auftritt ab und kassierte für seinen Jive vom strengsten Wertungsrichter Joachim Llambi (58) direkt eine Zehn-Punkte-Wertung! Insgesamt schaffte er es auf 29 Punkte.

Anzeige

Getty Images Abdelkarim und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Kathrin Menzinger und Abdelkarim, "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Philipp Boy und Patricija Ionel bei "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de