"Let's Dance"-Pleite: Lag es bei Chryssanthi Kavazi daran?

Chryssanthi Kavazi (34) konnte die Jury von "Let's Dance" in der letzten Show nicht überzeugen! An der Seite von Profitänzer Vadim Garbuzov (35) hatte die GZSZ-Darstellerin eigentlich eine ziemlich gute Figur gemacht und vor zwei Wochen noch 17 Jury-Punkte für ihren Jive eingeheimst. Vergangenen Freitag lief es jedoch nicht ganz so gut für die Schauspielerin. Sie bekam bloß 12 Punkte und eine ziemlich harte Kritik von Joachim Llambi (58) zu hören. Für Chryssanthis Tanzpleite gibt es jedoch einen Grund!

"Ich habe mir so dolle heute meinen Kopf gestoßen, dass ich eine Prellung habe und den ganzen Tag mit Übelkeit gekämpft habe“, klärt die 34-Jährige im Interview mit RTL auf. Sie habe sogar gedacht, dass sie womöglich eine Gehirnerschütterung hat! "Die Probe habe ich durchgezogen, aber danach war ich einfach kaputt", gibt Chryssanthi zu. Sie fügt hinzu: "Es ist blöd gelaufen und ich war einfach zu dolle aufgeregt."

Doch auch die Entfernung zu ihrem Sohn mache der Mama zu schaffen. "Es ist das erste Mal, dass ich woanders bin", erklärte sie vergangene Woche offen. Sie sei jedes Mal aufs Neue traurig, den Dreijährigen verlassen zu müssen – sei es auch bloß für wenige Tage. "Deswegen ist es für mich ehrlicherweise was ganz Neues und daran muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen", gibt Chryssanthi zu.

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Chryssanthi Kavazi, 2021

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2023

