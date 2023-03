Süß: Lovelyn Enebechi wird von Sohn Levi auf Event begleitet

Lovelyn Enebechi (26) scheint ihrem Sohn überallhin mitnehmen zu wollen. Im März 2022 hatten die ehemalige GNTM-Teilnehmerin und ihr Mann Toni Weigel zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Seitdem gewährt die Mama auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag. So teilte sie vor einigen Wochen beispielsweise einen süßen Clip ihres Sohnes. Nun wurde Lovelyn von dem kleinen Levi auf ein Event begleitet.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 26-Jährige nun eine Reihe an Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrem Nachwuchs abbilden. Während Lovelyn den kleinen Mann auf dem ersten Foto noch auf dem Arm hält, zeigt ein anderer Schnappschuss Levi, wie er sich an der Hand der Influencerin neugierig umguckt. "Ich war heute auf einem wundervollen Event bei Westwing eingeladen. [...] Levi hatte superviel Spaß mit den anderen Kindern", freute sich die Mama. Zudem teilte das Model weitere Eindrücke in Form eines kurzen Videos.

Wie sehr die gebürtige Hamburgerin in ihrer Mama-Rolle aufgeht, hatte sie bereits im vergangenen Jahr zum Ausdruck gebracht. "Diese Liebe können keine Worte beschreiben", schwärmte die dunkelhaarige Beauty seinerzeit unter einigen gemeinsamen Bildern mit ihrem Sohn. Auch bei den Fans waren die süßen Aufnahmen des Mutter-Sohn-Duos bestens angekommen.

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im März 2023

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi und ihr Sohn Levi im März 2023

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, ehemalige GNTM-Teilnehmerin

