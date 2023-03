Versöhnung: Gibt es nun ein Comeback bei Chris Broy und Eva?

Wird es für Chris Broy (33) und Evanthia Benetatou (30) eine zweite Chance geben? Die beiden Realitystars hatten ihre Beziehung im Sommer 2021 beendet. Zu dem Zeitpunkt war Eva noch mit dem gemeinsamen Sohn George schwanger. Danach folgte eine dramatische Schlammschlacht in der Öffentlichkeit. Lange schien eine Versöhnung zwischen dem einstigen Traumpaar ausgeschlossen. Doch sie schafften es, sich zum Wohle ihres Sohnes zusammenzuraufen. Aber ist ein Liebescomeback denkbar? Für Eva und Chris wohl eher nicht. Im Gespräch mit RTL stellt der 33-Jährige klar: "Nein, es ist gut so, wie es gerade ist, und das soll auch so bleiben."

