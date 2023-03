Victoria Beckham teilt lustiges Video mit Brooklyn und David

Victoria Beckham (48) genießt ihre Zeit mit der Familie! Vergangene Woche stellte die Designerin in Paris ihre neue Kollektion vor. Zur Unterstützung reisten unter anderem auch ihr Ehemann David Beckham (47) und Sohn Brooklyn (24) mit seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (28) an. Da es schon seit der Hochzeit des Paares Gerüchte um eine Familienfehde gibt, waren Fans erstaunt, dass Victoria ihre Schwiegertochter nach der Fashion Show zuerst umarmte. Nun teilt sie ein süßes Video mit Brooklyn und David!

In ihrer Instagram-Story zeigt das ehemalige Spice Girl in einem Clip, wie sie mit ihrer Familie am Tisch sitzt und Wein trinkt. Dabei schwenkt sie erst auf ihren Mann und dann auf Brooklyn, die beide den Kragen ihres Rollkragenpullovers über ihr Kinn gezogen haben. "Wem steht es besser?", fragt sie ihre Follower. Die Familie scheint sich in Paris bestens zu amüsieren. Auch Harper (11) und Cruz (18) sind dabei, um ihre Mutter zu unterstützen. Romeo (20) konnte wohl nicht mitkommen – unter einem Familienfoto schreibt Victoria "Wir vermissen dich, Romeo!"

Diese Gelegenheit nutzt die Designerin auch, um ihre Dankbarkeit an ihre Familie auszudrücken. "Ich hätte es ohne euch nicht geschafft. Ich liebe euch alle so sehr!", betont sie in dem Post. Auch Tochter Harper sorgte mit ihrem Vater bereits für Aufsehen in Paris: Im klassischen Anzug präsentierte das Duo sich im Partnerlook.

Instagram / victoriabeckham David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham in Paris

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrer Familie

