Victoria Beckhams Show: Brooklyn und Nicola stylish in Paris

Brooklyn (23) und Nicola Peltz-Beckham (28) sind lässig in Frankreich unterwegs! Das Paar gab sich im vergangenen April das Jawort und ist trotz des Chaos um ihre Hochzeit nach wie vor unzertrennlich. Nicola trug zu ihrer Trauung überraschenderweise kein Kleid von Schwiegermutter und Stardesignerin Victoria Beckham (48). Deshalb wird seither behauptet, die beiden hätten Zoff – Nicola streitet die Gerüchte jedoch ab. Nun besuchte sie zusammen mit Brooklyn Victorias Fashionshow in Paris!

Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schauspielerin und ihren Mann in Paris, wo sie Händchen haltend und lächelnd durch die Straße schlendern. Nicola zog in einem braunen Lederlook die Blicke auf sich: Eine lässige Jacke und den passenden Midirock kombinierte sie mit schwarzen Plateaustiefeln. Brooklyn hingegen war in seiner blauen Jeans eher lässig unterwegs und grinste verschmitzt in die Kamera. Einen sportlichen Pullover in Beige kontrastierte der Nachwuchskoch mit einer Baseballmütze und Sneakers in Schwarz.

Mit ihrer Ankunft einen Tag vor Victorias Event wollte Nicola womöglich ein Zeichen gegen die Gerüchte einer Familienfehde setzen. Diese hatte sie bereits mehrmals dementiert: Das Atelier habe das Design der Schwiegermutter nicht mehr rechtzeitig anfertigen können. "Die Wahrheit ist, dass ich es unbedingt tragen wollte. Es ist so schön, dass Brooklyns Mutter es für mich gemacht hat!", betonte sie in einem Interview mit The Times.

Instagram / brooklynbeckhampeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham im Februar 2022

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham, August 2022

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham mit seinen Eltern Victoria und David

