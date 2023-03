Annemarie Carpendale gab Wayne als Erstes ihre Kontonummer!

Auf Mallorca läuft doch alles ein bisschen anders! Seit September 2013 gehen das Moderatorenpärchen Annemarie (45) und Wayne Carpendale (45) als Eheleute durchs Leben. Ihr gemeinsamer Sohn Mads krönte 2018 ihr großes Liebesglück. Doch wie fand das Paar eigentlich damals zueinander? Denn bei ihrer ersten Begegnung auf einer Party auf Mallorca passierte der Pro Sieben-Moderatorin ein kleines Missgeschick – Annemarie gab Wayne ihre Kontonummer statt ihrer Handynummer!

Der Schauspieler hatte sich damals gerade erst von Yvonne Catterfeld (43) getrennt und auch Annemarie war Single. Nach ihrer ersten gemeinsamen Unterhaltung auf der Feier hatte der Frauenschwarm Annemarie nach ihrer Handynummer gefragt. Gegenüber Bild verriet die TV-Schönheit, dass sie sich beim Aufsagen der Nummer gehörig vertan hatte: "Meine Kontonummer fing so ähnlich an wie meine Handynummer. Dann bin ich beim Diktieren irgendwie gedanklich abgedriftet." Aber was will ein Flirt mit ihren Kontodaten?

"Ich habe ihr Geld überwiesen", scherzte Wayne zunächst. Der Sohn von Howard Carpendale (77) sei seiner Traumfrau tatsächlich auf dem Nachhauseweg von der Party nochmals – auch ohne richtige Handynummer – begegnet. "Aber das reicht dann jetzt auch an Details", überließ der "Herz an Bord"-Moderator den Verlauf des restlichen Abends der Fantasie ihrer Fans.

