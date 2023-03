DSDS-Chaos: Jury verlässt fluchtartig ihr Hotel in Thailand

Der DSDS-Recall in Thailand begann mit einem Umzug. Vergangenen Samstag mussten die Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar" ihr Können über den Dächern der thailändischen Hauptstadt Bangkok beweisen. Auch am Mittwoch geht der Recall in dem südostasiatischen Land weiter, aber hinter den Kulissen gab es für die Jury um Pietro Lombardi (30) erst einmal Chaos: Die Juroren sollen ihr Hotel nach nicht einmal einer Nacht wieder verlassen haben.

Wie Bild erfahren haben will, sollen die Juroren Pietro, Leony und Katja Krasavice (26) das Resort, in dem sie untergebracht waren, nach einem Tag wieder verlassen haben. "Pietro, Leony und Katja sind ausgezogen, da sie keine Privatsphäre hatten und auch mit dem Zustand des Resorts nicht zufrieden waren", erklärt eine Quelle. Die Mitarbeiter sollen unbeirrt die umstehenden Gebäude renoviert haben und mit Schubkarren durch die Gärten der Unterbringungen gelaufen sein: "Daher wollten sie schnell wieder weg!" Die neue Unterkunft soll nun ein Luxushotel auf der Insel Phuket sein – dort wohnt auch schon Dieter Bohlen (69).

Der Recall in Thailand begann aber nicht nur für die Jury mit einigen Turbulenzen. Auch die Kandidaten mussten sich erst einmal beweisen – und das nicht im Singen. Bevor sie auftreten durften, mussten sich die Talente von einem 200 Meter hohen Gebäude abseilen. Die Aktion kam bei den Zuschauern aber weniger gut an.

