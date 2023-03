"John Wick 4"-Premiere: Keanu Reeves lässig in grünem Anzug

Keanu Reeves (58) zeigt sich farbenfroh! Bald hat das Warten ein Ende: Diesen Monat können John Wick-Fans den vierten Teil der Actionreihe in den Kinos sehen. Keanu kehrt in der Titelrolle als Spezialagent zurück – der Rachezug des Protagonisten dürfte wieder allerlei Leichen hinterlassen. Zur Präsentation des Films versammelten sich einige der Stars in London: Das waren die Red Carpet-Looks der "John Wick 4"-Premiere!

Keanu warf sich für die Premiere in einen tannengrünen Cordanzug. Dazu kombinierte er ein Hemd in leuchtendem Flaschengrün und eine graue Krawatte. An seiner Seite waren zwei Schauspielerinnen, deren Charaktere neu zur Reihe hinzukommen. Rina Sawayama (32) entschied sich für eine hochgeschlossene, silberne Robe. Das körperbetonte Kleid ist an der Hüfte gerafft und von oben bis unten mit funkelnden Steinen besetzt. Die Sängerin wird im Film die Figur Akira verkörpern, die im Trailer bereits in einer Kampfszene zu sehen war. Auch Neuzugang Natalia Tena wollte nicht auf etwas Glitzer verzichten: Eine schwarze Jacke mit goldenen Verzierungen und silbern glänzenden Applikationen kombinierte die Schauspielerin mit einer eleganten schwarzen Hose.

Keanu erschien auch dieses Mal ohne seine Freundin auf dem roten Teppich. Alexandra Grant sei nämlich keine typische Hollywood-Freundin und bleibe lieber privat. Zuletzt begleitete sie ihn zu einer Gala im vergangenen Sommer. Auch während des Matrix-Drehs in Berlin erwischten Paparazzi einen süßen Moment zwischen den beiden: Alexandra fuhr ihren Liebsten zum Set, wo sie sich einen Abschiedskuss gaben.

