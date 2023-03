Nach Tod ihres Bruders: Hayden Panettiere strahlt auf Cover

Hayden Panettiere (33) scheint es langsam wieder besser zu gehen. Vor einigen Wochen hatte die schreckliche Nachricht die Runde gemacht, dass der jüngere Bruder der Schauspielerin ums Leben gekommen sei. Jansen Panettiere wurde gerade einmal 28 Jahre alt. Seine Schwester brachte ihre Trauer anschließend im Fernsehen zum Ausdruck. Zudem zog sie sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück. Nun ziert Hayden jedoch die Titelseite einer Fitness-Zeitschrift.

Auf dem Cover der April-Ausgabe des Women’s-Health-Magazins lächelt die 33-Jährige schwach in die Kamera. Dabei trägt Hayden ein braun-schwarz-gestreiftes Bikinioberteil, zu dem sie ein hochgeschlossenes Höschen kombinierte. Durch den eng anliegenden Stoff kommt ihre durchtrainierte Figur außerdem bestens zur Geltung. Auf weiteren Aufnahmen des Fotoshootings posiert die Ex-Frau von Wladimir Klitschko (46) in einem nudefarbenen Body oder einem schlichten weißen Hemd, unter dem sie keine Hose trägt. Des Weiteren begeistert sie in einer Pullover-Bikinihosen-Kombi, durch die ihr Körper erneut in Szene gesetzt wird.

In einem Interview mit dem Magazin sprach die Scream VI-Darstellerin dann zudem offen über ihre Drogensucht, ihre Brustverkleinerung und ihr Leben. Auch über ihren Körper verlor sie einige Worte. "Er hat alles mit mir durchgemacht, um mich daran zu erinnern, wo ich gewesen bin und was ich durchgemacht habe", erzählte Hayden.

Getty Images Hayden Panettiere und Jansen Panettiere, Januar 2019

Getty Images Hayden Panettiere im März 2023

Instagram / jrpanettiere Hayden und Jansen Panettiere im Dezember 2020

