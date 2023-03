Nicole Kidman wäre beinahe Stiefmutter dieses Stars geworden

Beinahe wäre alles anders gekommen! Nicole Kidman (55) hat bereits den einen oder anderen bekannten Promi gedatet. Unter anderem war sie von 1990 bis 2001 mit Actionstar Tom Cruise (60) verheiratet. Seit knapp 13 Jahren ist die Schauspielerin nun schon glücklich mit ihrem Ehemann Keith Urban (55). Doch zwischen diesen beiden Beziehungen war sie mit einem weiteren Promi verlobt: Lenny Kravitz (58)! Beinahe wäre Nicole somit die Stiefmutter von Schauspielerin Zoe Kravitz (34) geworden!

Mittlerweile sind Nicole und Zoe sogar Co-Stars in der Serie Big Little Lies und die 55-Jährige sehe sich eher wie eine große Schwester als eine Stiefmutter! "Ich fühle mich beschützerisch, wie eine große Schwester ihr gegenüber", äußert sich die Blondine gegenüber Elle. "Sie schnitzt sich selbstbewusst und anmutig ihren eigenen Weg", fügt sie schwärmend über ihre Schauspielkollegin hinzu.

Auch Zoe äußerte sich bereits bezüglich ihres Verhältnisses zu ihrer Fast-Stiefmutter. "Es ist lange her, dass ich sie vor 'Big Little Lies' gesehen habe. Doch es gab einen Punkt in meinem Leben, da haben wir irgendwie zusammen gewohnt. Ich war 13 und sie hat mich mit ins Kino genommen. Sie war so nett zu mir", erinnerte sich die "The Batman"-Darstellerin im Interview mit The Edit.

Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz und Nicole Kidman bei den Annual Screen Actors Guild Awards 2020

Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz und Nicole Kidman bei den Annual Screen Actors Guild Awards 2022

Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz im September 2021

Anzeige

Habt ihr gewusst, dass Nicole und Lenny mal verlobt waren? Ja, klar! Nein, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de