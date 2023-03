Umzug: Will König Charles doch auf Schloss Windsor wohnen?

Hat König Charles (74) seine Meinung etwa geändert? Auch nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) und dem Antritt ihrer Nachfolge als britischer Monarch blieb er mit seiner Frau Camilla (75) im Clarence House wohnen. Ambitionen, wie seine Mutter auf Schloss Windsor zu ziehen, hatte er bisher nicht – unter anderem der Fluglärm vom nahe gelegenen Flughafen soll ihn gestört haben. Doch jetzt scheint Charles doch über einen Umzug nach Windsor nachzudenken!

"Der König passt das Schloss mehr seinem Geschmack an", erklärte ein Insider DailyMail. Um es "gemütlicher" zu gestalten, lasse Charles auch einige seiner persönlichen Gegenstände und Kunstwerke nach Windsor bringen. Und er nimmt noch weitere Änderungen vor: So habe der bekennende Umweltschützer mehrere Ladestationen für E-Autos anbringen und neue Bäume um das Anwesen herum pflanzen lassen. In den ehemaligen Räumlichkeiten der Queen wurden auch schon Handwerker gesichtet – gut möglich also, dass Charles bald dort einzieht.

In den Monaten vor dem Tod der Queen hatte Charles vermehrt Zeit auf Windsor verbracht, um bei seiner Mutter zu sein. Seitdem bleibe er jetzt manchmal zwei oder drei Nächte auf dem Schloss und erledige auch vermehrt offizielle Aufgaben von dort aus.

Getty Images Schloss Windsor im Mai 2020

Getty Images König Charles und Queen Consort Camilla im November 2022

Getty Images König Charles III. und seine Mutter, Queen Elizabeth II. im Juni 2022

