Cole Sprouse wurde von fast all seinen Partnerinnen betrogen

Das ist für Cole Sprouse (30) bestimmt nicht leicht! Aktuell ist der Schauspieler glücklich an das Model Ari Fournier (24) vergeben. Doch so rosig sah sein Liebesleben nicht immer aus. Vor knapp drei Jahren war er noch in einer Beziehung mit seinem Riverdale-Co-Star Lili Reinhart (26). Wie der einstige Disney-Star nun verrät, war ihre Liebe nicht immer leicht. Cole gibt zudem zu, von fast all seinen Freundinnen betrogen worden zu sein!

Im Podcast "Call her Daddy" wird Cole von Gastgeber Alex Cooper gefragt, ob er je betrogen worden sei. Daraufhin gibt der Schauspieler ihm eine traurige Antwort: "Ja, von fast jeder meiner Freundinnen." Doch auch über seine Ex-Freundin Lili spricht der "Riverdale"-Star in der Episode und gibt zu, dass ihre Beziehung schwierig gewesen sei. "Es war wirklich hart. Wir haben uns gegenseitig ziemliche Schäden zugefügt", gibt der 30-Jährige offen zu.

Der in Italien geborene Seriendarsteller hatte in seinem damaligen Statement zur Trennung trotz der Schwierigkeiten der Beziehung auch liebevolle Worte für Lili übrig. "Es war eine unglaubliche Erfahrung für mich, ich habe mich immer glücklich gefühlt und es geschätzt, dass ich die Chance hatte, so zu lieben", schrieb er auf Instagram.

Getty Images Cole Sprouse und Ari Fournier im Oktober 2022

Getty Images Cole Sprouse, Schauspieler

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse bei der Premiere von "Five Feet Apart"

