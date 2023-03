Gewagter Look: Florence Pugh entzückt bei Paris Fahion Week

Mit ihrem Outfit zieht Florence Pugh (27) mal wieder alle Blicke auf sich. Seit mittlerweile neun Jahren ist die Britin nun schon äußerst erfolgreich als Schauspielerin. 2020 war sie sogar als beste Nebendarstellerin bei den Oscars nominiert gewesen. Doch nicht nur mit ihrem schauspielerischen Talent begeistert die Blondine immer wieder ihre Fans. Zu Events erscheint sie regelmäßig in ausgefallenen Kleidern. Anlässlich der Paris Fashion Week entschied sich Florence nun erneut für einen gewagten Look.

Am vergangenen Wochenende stand die Fashionshow des italienischen Modeunternehmens Valentino in der französischen Hauptstadt auf dem Programm, zu der auch die 27-Jährige eingeladen war. Für das Event schmiss sich Florence ordentlich in Schale: Zu einem schlichten grauen Sweatshirt kombinierte die Beauty einen durchsichtigen bodenlangen Rock. Der Hingucker ihres Outfits war jedoch der weiße Slip, den sie unter dem weiß-silber-schimmernden Unterteil trug. Ihren Look rundete die "Littel Women"-Darstellerin mit einer coolen Hochsteckfrisur, silbernem Schmuck und einer Glitzer-Handtasche ab.

Doch nicht zum ersten Mal setzt die Ex-Freundin von Zach Braff (47) ihren Körper in durchsichtigen Stoffen in Szene. Im vergangenen Juli war sie zur Modenschau des Designerlabels in einem transparenten Tüllkleid in Knallpink erschienen. Unter dem Dress hatte Florence allerdings keinen BH getragen, sodass ihre Brüste deutlich zu erkennen gewesen waren.

Florence Pugh bei den Fashion Awards in London im Dezember 2022

Florence Pugh im März 2023

Florence Pugh, Schauspielerin

