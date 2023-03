Verdächtiger Ring: Hat sich Millie Bobby Brown etwa verlobt?

Läuten da etwa bald die Hochzeitsglocken? Anfang 2021 waren erstmals Datinggerüchte um Stranger Things-Star Millie Bobby Brown (19) und Jake Bongiovi (20) in Umlauf gekommen. Im Netz hatten sich die zwei immer wieder zusammen gezeigt. Vor knapp einem Jahr machte das Paar seine Beziehung schließlich endlich offiziell. Nun trägt Millie einen ziemlich verdächtigen Ring am Finger – Hat sie sich etwa mit ihrem Jake verlobt?

Auf Instagram lässt die Schauspielerin die Gerüchteküche heftig brodeln. Denn dort teilt sie nun ein Foto von sich während einer Autofahrt. An sich nichts Ungewöhnliches – doch während sie sich eine Haarsträhne hinter das Ohr klemmt, ist ganz deutlich ein verdächtiger Ring an ihrem Finger zu sehen! Fans sind sich sicher. "Der Ring an ihrem Finger?" oder "Ein Verlobungsring?", kommentieren ihre Follower aufgeregt unter ihrem Beitrag.

Erst vor wenigen Wochen machte die "Enola Holmes"-Darstellerin ihrem Liebsten eine süße Liebeserklärung in den sozialen Medien, gestützt von einigen Schnappschüssen. "Ich liebe das Jahr, das ich hinter mir habe", schwärmte die 19-Jährige und erklärte, dass sie besonders dankbar für ihre Familie, Freunde und die Tiere in ihrem Leben sei. Insbesondere für Jake fand die Schauspielerin liebevolle Worte: "Mein Partner fürs Leben. Auf ein weiteres Jahr mit dir."

Getty Images "Stranger Things"-Darstellerin Millie Bobby Brown mit ihrem Freund Jake Bongiovi

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown im März 2023

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

