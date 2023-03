Bei Casting: Margot Robbie schlug Leo DiCaprio ins Gesicht!

So hat sich Margot Robbie (32) ihr "The Wolf of Wallstreet"-Casting wohl nicht vorgestellt! In dem Kult-Film hatte die Schauspielerin eine ihrer ersten großen Rollen – seitdem ist sie nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. In dem erfolgreichen Streifen spielte sie neben Leonardo DiCaprio (48) und Jonah Hill (39) die weibliche Hauptrolle. Um die Produzenten des Films von sich zu überzeugen, griff Margot zu harten Mitteln!

In einem Interview mit CBS Morning sprach die 32-Jährige darüber, wie sie zu ihrer Erfolgsrolle in dem Comedy-Drama kam. Um die Produzenten des Films umzuhauen, hatte die Blondine beim Casting eine riskante Idee: Mitten im Vorsprechen schlug sie ihrem Schauspielkollegen Leonardo ganz überraschend ins Gesicht! "Du wirst definitiv nie wieder einen Job bekommen", habe sie sich direkt danach gedacht. Aber die Crew und auch ihr Film-Partner seien ganz begeistert von der Aktion gewesen: "Leo meinte 'Schlag mich noch mal.'"

Am Set von "Wolf of Wallstreet" ging es offenbar genauso aufregend für die Australierin weiter. Schon im vergangenen Jahr hatte Margot verraten, dass sie sich vor einer Sex-Szene mit dem Hollywood-Hottie Leonardo etwas Mut antrinken musste. "Ich werde nicht lügen, ich habe vor der Szene ein paar Shots Tequila getrunken, weil ich nervös war", hatte sie während einer "BAFTA: A Life In Pictures"-Aufzeichnung preisgegeben.

Anzeige

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Leonardo DiCaprio im Januar 2014

Anzeige

Getty Images Margot Robbie im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de