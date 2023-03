Das tanzen die Promis in der dritten "Let's Dance"-Show!

Fans dürfen gespannt sein! Am vergangenen Freitag musste Abdelkarim (41) die beliebte Tanzshow Let's Dance mit Kathrin Menzinger (34) verlassen und seinen Traum vom Titel "Dancing Star 2023" aufgeben. Im Rennen um den Pott sind nun noch jeweils zwölf Promis mit ihren Tanzprofis. Ein Motto wird es in der kommenden Show nicht geben. Dennoch haben sich die Profis wieder tolle Choreografien mit ihren Schützlingen überlegt. Das sind die Tänze der Star-Profi-Duos in Show drei!

Nach seinem Ausfall vergangenen Freitag wird Christian Polanc (44) zurück auf die Tanzfläche kehren – mit Sharon Battiste (31) wird er laut RTL eine feurige Samba zu "Mad Love" hinlegen. Auch bei Julia Beautx (23) und Zsolt Sándor Cseke (35) wird es wieder einmal wild: Sie schwingen mit einem Tango zu "Tanguera" die Hüften. Sally Özcan (34) und Massimo Sinató (42) geben dagegen einen Slowfox zu "La Vie En Rose" zum Besten. Knossi (36) und Isabel Edvardsson (40) tanzen ebenfalls einen Slowfox zu "Love and Marriage" von Frank Sinatra (✝82). Bei Younes Zarou (25) und Malika Dzumaev (32) wird es mit einem Wiener Walzer zu "Perfect" von Ed Sheeran (32) ebenfalls romantisch! Von Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov (35) gibt es dagegen einen schnellen Cha Cha Cha zum beliebten Miley Cyrus (30)-Hit "Flowers".

Der Song "9 To 5" von Dolly Parton (77) wird beim Charleston von Ali Güngörmüs (46) und Christina Luft (33) laufen. Diesen Tanz wird es auch von Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (35) zu "Happy" geben. Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) tanzen dieses Mal Rumba zu "Ese Momento". Besonders gespannt dürften Zuschauer auf Anna Ermakova (22) und Valentin Lusin (36) und ihren Slowfox zu "Oops I Did It Again“ von Britney Spears (41) sein. Mimi Kraus und Mariia Maksina (25) tanzen einen langsamen Walzer zu "Für Immer Und Dich" und Natalia Yegorova versucht die Zuschauer mit Andrzej Cibis (35) und einem Tango zu "A Evaristo Carriego" zu überzeugen.

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Julia Beautx bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance" 2023

