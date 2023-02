Patrick Mahomes holt sich zum zweiten Mal Super-Bowl-Titel!

Da kann sich jemand freuen! Es war wieder Zeit für den Super Bowl und Patrick Mahomes (27) und sein Football-Team, die Kansas City Chiefs, traten im Rahmen des Sport-Events gegen die Philadelphia Eagles an. Wohingegen dieses Jahr auch viele Fans von Rihanna (34) zu dem Spektakel eingeschaltet hatten, die eine spektakuläre Halbzeit-Show hinlegte, stand natürlich die folgende Frage im Fokus: Wer holt sich den Titel? Zum Schluss stand das Ergebnis fest und die Kansas City Chiefs konnten gewinnen. Damit schnappt sich Quarterback Patrick Mahomes bereits ein zweites Mal den Pokal!

Wie ESPN berichtet, sei der Sieg für das Team des 27-Jährigen sehr überraschend gekommen. Bis zur Halbzeit führte das gegnerische Team mit einer Punktzahl von Zehn und die erste Hälfte des Spiels endete damit, dass Patrick frustriert seinen Helm auf den Boden warf. Doch danach sollte es deutlich besser für die Kansas City Chiefs laufen: Obwohl der Kontrahent auch weitere Punkte erzielte, schafften es Patrick und sein Team, mit diesem gleichzuziehen. Schlussendlich stand es dann 38 zu 35 für die Kansas City Chiefs.

Während der Halbzeit-Show von Superstar Rihanna machte diese das Publikum darauf aufmerksam, dass sie ein zweites Baby erwartet. Sie performte ein Medley inklusive ihrer Hits wie "Umbrella", "Rude Boy" oder auch "Only Girl (In The World)".

Anzeige

Getty Images Das Team der Kansas City Chiefs jubelt nach Super-Bowl-Sieg

Anzeige

Getty Images Die Kansas City Chiefs nach ihrem Super-Bowl-Sieg

Anzeige

Getty Images Rihanna während dem Super Bowl 2023

Anzeige

Wusstet ihr, dass Patrick zuvor schon den Super Bowl gewinnen konnte? Ja, das wusste ich. Nein, das wusste ich nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de