Neuer Look: Chrissy Teigen begeistert mit roter Haarpracht!

Chrissy Teigen (37) hat sich augenscheinlich nach einer Veränderung gesehnt. Auf ihrem Social-Media-Account erfreut das Model die Abonnenten regelmäßig mit seinen Beiträgen. Seit der Geburt ihres dritten Kindes dreht sich auch viel um den Mama-Alltag der Beauty. Anfang März teilte John Legends (44) Ehefrau beispielsweise ein zuckersüßes Familienfoto. Nun hatte sie eine kleine Überraschung für ihre Community parat: Chrissy präsentierte den Fans stolz ihre neue Haarfarbe.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die US-Amerikanerin nun ein kurzes Video, in dem sie ihre veränderte Frisur gekonnt in Szene setzt. Während ein Hairstylist oder Friseur ihr noch den letzten Schliff verpasst und die Haare sorgfältig drapiert, lächelt Chrissy in die Handykamera. Augenscheinlich ist die dreifache Mama auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis, denn auf ihren Lippen liegt ein leichtes Lächeln. "Eilmeldung: Frau bekommt neue Haarfarbe", kommentierte die 37-Jährige ihren Post humorvoll.

Unter dem Clip brachten dann zahlreiche Fans ihre Begeisterung über Chrissys neuen Look zum Ausdruck. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Kochbuchautorin nahezu mit Komplimenten überschüttet. "Wow, diese Farbe sieht wunderschön aus", "Was für eine hübsche Mami" oder "Der Farbton steht dir sehr gut", lauteten nur einige Kommentare der Follower. Auch John ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag entzückt zu kommentieren: "Umwerfend", schrieb er verliebt.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern, März 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im März 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im Februar 2023

