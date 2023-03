Ganz in Rot: Schwangere Nikki Reed glänzt bei Oscar-Party

Nikki Reed (34) scheint ihre Schwangerschaft zu genießen. Der Twilight-Star ist seit 2015 mit dem Vampire Diaries-Darsteller Ian Somerhalder (44) verheiratet. 2017 durften die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Töchterchen Bodhi. Anfang des Jahres verkündeten sie schöne Neuigkeiten, denn sie werden wieder Eltern. Mittlerweile ist Nikki bereits hochschwanger – und sie hinterließ auf dem roten Teppich einen bleibenden Eindruck.

Am Donnerstag besuchte Nikki zusammen mit Ian die RCGD Pre-Oscar Celebration ihn West-Hollywood. Gemeinsam mit anderen Stars aus der Filmbranche posierte das Paar für die Fotografen. Die 34-Jährige wählte für ihren Auftritt eine bodenlange Robe in einem eleganten Rot. Um die Schultern und das Dekolleté ging der Stoff in eine silberne Spitze über. Der fließende Rock verhüllte dabei ihren Babybauch, sodass er von vorne gar nicht mehr zu erkennen war. Von der Seite hingegen war die bereits gewachsene Kugel kaum zu übersehen.

Mit Ian und Bodhi hat Nikki sich mittlerweile ein Leben fernab von Kameras und roten Teppichen aufgebaut. Die kleine Familie lebt auf einer Farm zwischen Ziegen, Kühen und Pferden. Und das Leben mit eigens angebautem Gemüse und den Tieren scheint ihnen zu bekommen. "Meine größte Freude ist es, meiner Tochter dabei zuzusehen, wie sie ohne Schuhe durch den Dreck läuft", schwärmte die Schauspielerin gegenüber People.

Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder bei der RCGD Global Pre-Oscar Celebration

Instagram / iansomerhalder Nikki Reed und Ian Somerhalder im Juli 2021

Instagram / nikkireed Nikki Reed und ihre Tochter Bodhi im Mai 2022

