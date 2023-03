So meistert Anna Ermakova "Let's Dance" mit ihrer Skoliose

Anna Ermakova (22) tanzt sich bei Let's Dance derzeit in die Herzen aller Zuschauer. An der Seite von Tanzprofi Valentin Lusin (36) macht sie eine ziemlich gute Figur und heimste in den vergangenen Shows immer wieder die höchste Jury-Punktzahl des Abends ein. Dabei muss das Model beim Tanzen ziemlich aufpassen – sie hat nämlich Skoliose. So gehen Anna und Valentin mit ihrer Skoliose um!

"Sie hat sehr starke Skoliose. Darauf müssen wir immer eingehen", erzählt der Tanzprofi im Interview mit RTL. Bei einer Skoliose handelt es sich um eine starke Verkrümmung der Wirbelsäule. Anna sei deswegen auch schon in Behandlung gewesen, doch im Tanztraining mache sie sich dennoch bemerkbar. "Ich muss da auch wirklich drauf eingehen, weil ich immer merke, wie ihr immer nur die eine Seite wehtut", erklärt Valentin weiter.

Auch heute werden Anna und Valentin bei "Let's Dance" wieder live das Tanzbein schwingen und sich den strengen Blicken der Jury sowie denen der Zuschauer stellen. Dabei werden sie einen Slowfox zu "Oops I Did It Again“ von Britney Spears (41) zum Besten geben.

