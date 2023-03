"Viel schief gelaufen": GNTM-Zoey wettert nach Exit im Netz

Zoey Saflekou kann ihren Rauswurf immer noch nicht nachvollziehen! Aktuell sucht Heidi Klum (49) zum 18. Mal im TV nach Germany's next Topmodel. Gestern lief die vierte Folge der Castingshow. Gleich drei Mädels mussten den Traum vom Titel an den Nagel hängen. Unter anderem auch die einstige "Dating Naked"-Kandidatin. Viele Zuschauer fanden ihren Abgang ziemlich unsympathisch und arrogant. Nach der Ausstrahlung findet Zoey die Entscheidung immer noch ungerechtfertigt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 26-Jährige einen Chatverlauf. Jemand hatte ihr geschrieben, dass er die Kritik nicht nachvollziehen könne und dass es so gewirkt habe, als ob Heidi ein persönliches Problem mit der gebürtigen Griechin habe. Daraufhin meinte Zoey: "Da ist ganz viel schief gelaufen bei der Entscheidung. Man kann nicht sagen toll, Arme waren ein bisschen viel, aber sonst toll und die vorherigen Wochen waren auch immer top und mich dann rausschmeißen."

Via Twitter hatten die Zuschauer deutlich gemacht, dass sie die Aussagen der Studentin in der Show überhaupt nicht gut fanden. "Richtig unsympathisch noch mal zum Abschluss" oder "Diese Zoey ist so eingebildet" und "Diese Zoey ist ein bisschen sehr überzeugt von sich und sitzt auf einem hohen Ross", war beispielsweise geschrieben worden.

Anzeige

Instagram / zoey.saflekou Zoey Saflekou, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / zoey.saflekou Zoey Saflekou, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / zoey.saflekou Zoey Saflekou im Februar 2023 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de