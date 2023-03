"Viel zu tun": Boris Becker kämpft sich aus der Insolvenz

Boris Becker (55) fängt von vorne an! Der ehemalige Tennis-Profi war im April 2022 wegen seines Insolvenzbetrugs zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Strafe hatte er in einem Gefängnis in Großbritannien absitzen müssen – im Dezember war der Sportler dann jedoch schon wieder entlassen worden. Inzwischen konnte er seinen ersten Werbedeal an Land ziehen. Dadurch könnte sich für Boris bald einiges ändern!

In einer Pressekonferenz zu seiner neuen Kooperation berichtet er von Verhandlungen, um seine Privatinsolvenz bald zu beenden. Er wisse jedoch noch nicht genau, wie viel Zeit das brauchen werde: "Jahre wird es aber nicht mehr dauern", erklärt Boris. "Ich habe viel zu tun. Neue Projekte, neue Arrangements. Ich bin beschäftigt und das ist, glaube ich, die beste Nachricht: Dass ich weiter arbeiten darf", freut sich der dreifache Wimbledon-Gewinner.

Auch wenn sich jetzt scheinbar alles wieder normalisiert, war seine Haftstrafe nicht unbedingt einfach für ihn: "Etwas Schwierigeres habe ich in meinem Leben noch nie erfahren dürfen." Er sehe das Leben heute mit ganz anderen Augen. "Ich bin dankbar, dass ich mein neues Leben im Kreis meiner Familie und einigen wenigen guten Freunde aufbauen darf."

Getty Images Boris Becker, Februar 2023

Getty Images Boris Becker im Dezember 2017

Getty Images Boris Becker, 2019

