Fast 30 Punkte: "Let's Dance"-Julia beeindruckt die Jury!

Wer hätte mit so einer hohen Punktzahl bereits in der vierten Show gerechnet? Bei Let's Dance tanzt Julia Beautx (23) gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke (35). Bisher lieferten die beiden eine solide Leistung ab, stachen den Zuschauern so allerdings noch nicht ins Auge. Das Blatt wendeten die Influencerin und der Profitänzer heute: Julia und Zsolt räumten mit ihrem feurigen Tango heute eine hohe Punktzahl ab!

Das Tanzpaar führte heute einen Tango auf, der nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury total begeisterte. So überzeugten die beiden nicht nur mit ihrer Performance, sondern auch mit ihrer Ausstrahlung: Das Feuer zwischen den beiden war für die Zuschauer spürbar. "Ich bin begeistert. Ich habe nicht geatmet. Das war feurig, so sexy, so präzise", schwärmte Jorge Gonzalez (55) von ihrem Auftritt und gab ihnen die vollen zehn Punkte! Auch der sonst so kritische Joachim Llambi (58) lobte die Blondine: "Du hast das so gut verkörpert, super Körperspannung gehabt." So gab er dem Tanzpaar acht Punkte – gemeinsam mit Motsis (41) Wertung kamen sie insgesamt auf 27 Punkte.

Noch vor der Show hatte Julia im Intro-Video ihre Sorgen geäußert: Sie werde immer unterschätzt und eher für ein kleines Mädchen gehalten. Mit dieser Performance hat die 23-Jährige allerdings genau das Gegenteil bewiesen: Sie wirkte total selbstbewusst und präsent auf der Bühne.

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke

RTL Julia Beautx, "Let's Dance"-Kandidatin 2023

