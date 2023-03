Klimaanlagen-Gate: Sabotieren sich die DSDS-Kandidaten etwa?

War das mit Absicht? Bei DSDS beweisen sich die Top-20-Kandidaten gerade in Thailand. Das viele Üben schlägt dem ein oder anderem Teilnehmer auf die Stimmbänder, weshalb sie versuchen, ihre Stimme anderweitig so gut es geht zu schonen. Die Angst vor Erkältungen ist groß – schließlich könnte das einem sogar die Reise im Talentwettbewerb kosten. Aus diesem Grund verstanden Peris und Kiyan keinen Spaß, als jemand bei ihnen im Zimmer an der Klimaanlage vermutlich herumgespielt hatte.

In der aktuellen Folge werden böse Vermutungen aufgestellt: Jemand der anderen Kandidatin soll Peris und Kiyans Meinung nach versucht haben, sie aus dem Rennen zu werfen. "Ich bin so um 24 Uhr aufgewacht, wenn ich nicht aufgewacht wäre, wäre es jetzt vorbei", schilderte der 24-Jährige die Geschehnisse in der Nacht. So habe jemand die Klimaanlage auf 18 Grad heruntergedreht, wodurch die beiden vermutlich krank geworden wären. "Das ist einfach unmenschlich, welcher Mensch macht das", regte sich Kiyan auf. Wer sich an der Klima vergangen haben soll, wurde allerdings nicht geklärt.

Kiyan scheint momentan eh keine Glückssträhne zu haben: So ist sein Knöchel am Fuß ziemlich dick angeschwollen! Deshalb suchte er sich Rat bei einem anderen Teilnehmer, der allerdings auch nicht genau wusste, was der Ursprung seiner Verletzung ist. Auch wenn der 25-Jährige unter Schmerzen leidet, versicherte er, dass er dennoch sein Bestes geben werde.

RTL / Markus Hertrich Die Jury von DSDS 2023 in Thailand

RTL / Markus Hertrich Peris Achilleas Grigoriadis, Fatih Yüksel und Jaden Fischer bei DSDS

Instagram / kiyanesy Kiyan Sepehr Yousefbeik bei DSDS

