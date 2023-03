Nach Verlobung: Kevin Yanik und Kathi turteln heftig im Netz

Kevin Yanik und Katharina Wagener (27) genießen ihr Liebesglück in vollen Zügen! Das Paar blickt auf eine turbulente gemeinsame Zeit zurück: Nach ihrer gemeinsamen Are You The One?-Teilnahme verliebten sie sich – darauf folgten eine Verlobung und ein gemeinsames Baby, aber auch mehrere Trennungen. Im März machte der Muskelmann dann aber Nägel mit Köpfen und seiner Traumfrau noch mal einen Antrag. Kevin und Kathi scheinen seitdem auf Wolke sieben zu schweben!

Auf Instagram teilte das Paar mehrere Fotos und Videos von einem gemeinsamen Spa-Tag. Auf den Fotos schmachten sich die beiden verliebt an, in einem Clip tanzen die Eheleute in spe innig, bevor Kevin seine Verlobte hochhebt und in den Whirlpool trägt. "Ein Tag Flitterwochen – nach heute kann ich es kaum abwarten, bis es wirklich losgeht", schrieb die Blondine aufgeregt dazu.

Für die privaten Einblicke bekamen die zwei viele Komplimente und liebe Worte von ihren Fans. "So schön, euch so glücklich zu sehen!" oder "Ihr seid für mich das perfekte Traumpaar. Das wart ihr damals bei AYTO schon und das wird sich für mich niemals ändern", schwärmten die Nutzer in der Kommentarspalte.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Paar

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars

