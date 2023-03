Während Drama: Hailey Biebers Stylist hasst Selena Gomez!

Hailey Biebers (26) Stylist kann Selena Gomez (30) nicht leiden! In den vergangenen Tagen machten die Ehefrau von Justin Bieber (29) und ihre Freundin Kylie Jenner (25) eine Menge negative Schlagzeilen. So entfachte auf Social Media eine hitzige Debatte darüber, ob sich die beiden Influencerinnen über Justins Ex Selena lustig gemacht hätten. Das Model äußerte sich nicht zu den Gerüchten, ihr Stylist hingegen schon!

Von Ford, der auch mit Chloe Bailey oder Bella Hadid (26) zusammenarbeitet, schrieb unverblümt in seiner Instagram-Story: "Ich hasse Selena Gomez." Sein Beitrag wurde daraufhin von der Social-Media-App entfernt – was ihn dazu veranlasste, einen Screenshot einer Warnung zu teilen, die er erhielt und die erklärt, warum sein Beitrag entfernt wurde. Er fügte eine Bildunterschrift über dem Screenshot hinzu, die besagte: "Ich habe gesagt, was ich gesagt habe!" Ob seine Meinung daher rührt, weil Hailey vor ihm schlecht über die Sängerin spricht?

Auch Haileys Ehemann hatte die Spekulationen um das angebliche Drama zuletzt befeuert. Zu seinem Geburtstag hatte Justin eine Reihe von Bildern der Feierlichkeiten gepostet. Während der Sänger auf den Schnappschüssen mit seiner Ehefrau ziemlich unglücklich schaut, zeigt er auf einem weiteren Bild mit hochgezogenem Ärmel sein Selena-Tattoo.

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin Bieber (r.) mit seiner Frau Hailey

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den AMAs 2011

Anzeige

Rory Kramer Justin Bieber auf seiner Geburtstagsparty im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de