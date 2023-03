Durch Leopard: Prinz Harry bekam Botschaft von toter Diana!

Lady Di schickt wohl Nachrichten aus dem Jenseits! Im Jahr 1997 verstarb Prinzessin Diana (✝36) an den Folgen eines Autounfalls in Paris, nachdem sie von Paparazzi gejagt wurde. Prinz Harry (38) verlor im Alter von zwölf Jahren seine Mutter – diesen Schicksalsschlag verarbeitet er unter anderem in seinen Memoiren. Lange Zeit zweifelte der Prinz sogar an Dianas Tod: Er hoffte, sie sei untergetaucht, um der medialen Aufmerksamkeit zu entkommen. Doch eine ungewöhnliche Erfahrung erleichterte ihm die Trauer: Prinzessin Diana gab Harry ein Zeichen durch eine Raubkatze!

In seinem Buch "Reserve" berichtet der royale Rotschopf von seinen Osterferien 1999 in Afrika: "Ich dachte an Mummy. Dieser Leopard war offensichtlich ein Zeichen von ihr, eine Botschaft." Da der 14-Jährige sonst im Internat lebte, sollte er die freie Zeit bei einer Safari mit Prinz William verbringen. Eines Abends seien alle im Essenszelt erstarrt – ein Leopard soll plötzlich vor dem Eingang aufgetaucht sein. Harry habe versucht, der Raubkatze näherzukommen, aber sei zurückgehalten worden. Doch die Nachricht von Prinzessin Diana war für ihn klar – mit dem eleganten Tier habe sie sagen wollen: "Alles ist gut. Und alles wird gut."

Auch wenn der Prinz den Tod inzwischen akzeptiert hat, bereitet ihm die Paparazzikultur um die Königsfamilie große Sorgen. Vor allem das mediale Interesse an Herzogin Meghan (41) nach Bekanntgabe der Beziehung erinnerte ihn an das Schicksal seiner Mutter. "Als Meg vom Set nach Hause fuhr, bemerkte sie fünf Autos, die ihr folgten. Dann begannen sie, sie zu jagen", erinnert sich Harry. Die tränenerstickte Stimme seiner Frau habe ihn sofort in seine Kindheit zurückversetzt.

Getty Images Prinzessin Diana

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, 1999 auf der Hochzeit von Prinz Edward

Getty Images Prinz Harry, 2019

