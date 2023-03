Ist ihr Ex fremdgegangen? Emily Ratajkowski nimmt Stellung!

Emily Ratajkowski blickt auf ihre Ehe zurück! Das Model war von 2018 bis 2022 mit dem Filmproduzenten Sebastian Bear-McClard (35) verheiratet. Im März 2021 wurden die beiden sogar Eltern ihres ersten gemeinsamen Sohnes – dem kleinen Sylvester Apollo Bear (2). Doch nur wenige Monate später war der Traum von einem heiteren Eheleben aus und vorbei – der Schauspieler soll ihr fremdgegangen sein. Nun nahm Emily in dem Podcast "Going Mental With Eileen Kelly" zumindest indirekt Stellung zu den Fremdgeh-Gerüchten: "Männer sind einfach kacke. Es ist egal, wer man ist oder wie perfekt man erscheint." Was die 31-Jährige noch über ihr Ehe-Aus zu sagen hat, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

