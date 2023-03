Wegen Trennung: Shakira hat ein sehr hartes Jahr hinter sich

Von jetzt an kann es für Shakira (46) nur noch bergauf gehen. Vergangenes Jahr musste die Sängerin einen herben Rückschlag wegstecken: Nach über elf gemeinsamen Jahren hatte sich die "Whenever, Wherever"-Interpretin von ihrem Mann Gerard Piqué (36) getrennt, da sie von ihm betrogen worden war. Doch damit nicht genug: Kurz nach dem Liebes-Aus gab der Fußballer bekannt, mit seiner Affäre zusammen zu sein. Wie Shakira jetzt verrät, waren die vergangenen Monate für sie daher alles andere als leicht.

"Ich hatte ein sehr hartes Jahr nach meiner Trennung", stellte die 46-Jährige in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" klar. In dieser schweren Zeit habe es der zweifachen Mutter vor allem geholfen, ihre Gedanken und Gefühle in ihren Songs zu verarbeiten. "Es war ein gesunder Weg, meine Emotionen zu kanalisieren", erklärte Shakira in dem Interview.

Dass die Hits bei ihren Fans so gut angekommen sind, habe der gebürtigen Kolumbianerin ebenfalls geholfen. "Ich habe eine Schwesternschaft von Frauen, die dasselbe durchgemacht haben wie ich, die denken, wie ich denke, die fühlen, wie ich fühle, die so viel Mist ertragen mussten, wie ich es musste", betonte die Musikerin.

imagebroker.com Shakira, Sängerin

Instagram / shakira Shakira und Gerard Piqué im Februar 2022

Getty Images Shakira, November 2019

