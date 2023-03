Florence Pugh witzelt über ihren Pickel vor den Oscars 2023

Auch Florence Pugh (27) kennt es! Die Schauspielerin war eine der vielen Laudatoren bei den Oscars 2023. Gemeinsam mit dem "The Amazing Spider-Man"-Star Andrew Garfield (39) durfte sie einen der heiß begehrten Academy Awards überbringen. Dafür schmiss sie sich besonders in Schale. Auf dem Red Carpet überzeugte sie in einem pompösen Valentino-Dress, welches viel Bein zeigte. Vor der Verleihung hatte Florence aber noch ganz andere Einblicke gegeben...

In ihrer Instagram-Story meldete sie sich ohne Make-up bei ihren Followern – und wollte ihnen offenbar etwas Kleines zeigen. "Es ist ein großer Tag und schaut mal, wer sich angekündigt hat", schrieb Florence zu einem Video, in dem ein Pickel zu sehen ist. "Typisch", ergänzte sie scherzhaft. Auf der Verleihung war von dem uneingeladenen Gast aber nichts mehr zu sehen.

Total selbstbewusst und elegant posierte sie dann in ihrem auffälligen Look für die Fotografen. Vor allem aber ihre schwarzen Shorts, die unter dem voluminösen Kleid hervorblitzten, fielen auf. Ab und an steckte Florence ihre Hände in die Hosentaschen, sodass sie aus dem eher schicken Outfit dann doch ein cooles Ensemble zauberte.

Instagram / florencepugh Florence Pugh kurz vor den Oscars 2023

Getty Images Florence Pugh, Oscars 2023

Getty Images Florence Pugh, Oscars 2023

