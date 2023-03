Im Partnerlook: Collin Farrel kam mit Sohn zu den Oscars!

Familienzeit auf dem champagnerfarbenen Teppich! Colin Farrell (46) war bei den Oscars am Sonntag für den Film "Banshees of Insherin" als "Bester Hauptdarsteller" nominiert. In seiner rund 25-jährigen Hollywood-Karriere war dies seine erste Nominierung für den begehrten Goldjungen. Zu diesem bedeutenden Anlass hat der Schauspieler eine ganz besondere Begleitung an seiner Seite dabeigehabt: Colin brachte seinen 13-jährigen Sohn Henry mit zu den Oscars – und zwar im Partnerlook!

Wie IndieWire berichtet, gab der Ire schon vor wenigen Wochen bekannt, wen er zur Oscar-Nacht mitnehmen wird. "Mein Jüngster wird meine Begleitung sein. Wir werden beide den gleichen Smoking tragen und freuen uns schon darauf", kündigte der zweifache Vater an. Der "Alexander"-Star war aber nicht der einzige, der in Begleitung seines Nachwuchses vor den Paparazzi posierte: Auch Brendan Fraser (54), der den Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" mit nach Hause nehmen durfte, hatte zwei seiner Söhne mit im Gepäck. Ebenfalls zeigten sich Salma Hayek (56) und ihre Schauspielkollegin Jennifer Connelly (52) mit ihren Kids im Scheinwerferlicht vor dem Dolby Theatre.

Colin hat noch einen weiteren Sohn namens James. Dieser ist mit einem seltenen Gendefekt – dem Angelman Syndrom – zur Welt gekommen. Wie Blast berichtet, hatten der 46-Jährige und seine einstige Freundin vor zwei Jahren vor Gericht die dauerhafte Betreuung ihres Sohns beantragt.

Getty Images Colin Farrel und sein Sohn Henry Tadeusz bei den Oscars im März 2023

Getty Images Salma Hayek und ihre Tochter Valentina Paloma Pinault bei den Oscars im März 2023

Getty Images Jeanne Moore, Brendan Fraser, Holden Fraser und Leland Fraser bei den Oscars im März 2023

