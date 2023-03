Jamie Lee Curtis wünscht sich bei Oscars mehr Inklusion

Jamie Lee Curtis (64) hat eine klare Meinung zur wichtigsten Preisverleihung in der Film-Branche. Die Oscars wurden in der vergangenen Nacht zum 95. Mal verliehen. Aber wer wurde mit dem Filmpreis als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet? Jamie Lee Curtis wurde diese Ehre zuteil! Freudestrahlend nahm sie den Goldjungen für ihre Nebenrolle in dem Film "Everthing, Everywhere All at Once" entgegen. Die Aufmerksamkeit nutzte Jamie für eine wichtige Botschaft.

Während eines Interviews mit BlackInAmerica.com wurde Jamie gefragt, wie es sich anfühlt, zu der geschichtsträchtigen Anzahl von Frauen zu gehören, die dieses Jahr nominiert wurden. "Surreal", war ihre Antwort. "Stolz. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass noch viel mehr Frauen nominiert werden, damit es in allen Bereichen und allen Branchen eine Geschlechterparität gibt." Dann fügte die Schauspielerin hinzu: "Ich denke, wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Und natürlich geht es bei der Inklusion um die größere Frage: 'Wie kann man alle einbeziehen, wenn es binäre Wahlmöglichkeiten gibt?'"

Jamie hofft, dass die Academy in Zukunft inklusiv sein wird, fragt sich aber auch, ob die "Entgeschlechtlichung" der Kategorie nicht die Chancen für mehr Frauen schmälern wird. Dennoch will sie sich in Zukunft weiter für das Thema einsetzen. "Es ist eine komplizierte Frage, aber ich denke, das Wichtigste ist Inklusion und mehr Frauen! Im Grunde einfach mehr Frauen, überall, jederzeit, alles auf einmal."

Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis bei den Oscars 2023

Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de