"Bohnenstange": Baseballstar beleidigt Gisele Bündchen übel

Dieser Sportler scheint ein Problem mit Gisele Bündchen (42) zu haben. Die gebürtige Brasilianerin und ihr Ex-Mann Tom Brady (45) trennten sich bereits im vergangenen Jahr. Der ehemalige Football-Spieler soll seitdem allerdings nicht wieder daten, obwohl vermutet wurde, dass er ein 26 Jahre altes Model trifft. Dennoch nimmt ein Kollege aus dem Sport das zum Anlass, um heftig gegen die Blondine zu schießen: Gisele wird von Baseballstar Aubrey Huff übel beleidigt.

Auf Twitter holte der ehemalige Major-League-Spieler heftig gegen Gisele aus. Grundlage war ein Shooting, das sie kurz zuvor gemacht hatte, bei dem sie sich heiß an einer Poledance-Stange gerekelt hatte. "Tom Brady datet im Moment eine 24-jährige Granate, die 40 Mal heißer ist als diese pferdegesichtige, aufmerksamkeitssuchende Bohnenstange", schreibt Aubrey zu einem Bild der strahlenden Gisele. In den Kommentaren scheinen die Fans der fiesen Aussage des Sportlers aber tatsächlich zuzustimmen. Gleich mehrere schreiben, dass sie nie verstehen konnten, wie Tom Interesse an dem Topmodel haben konnte.

Allerdings soll der Single-Status für Tom gerade eher schwer sein. Der Hauptgrund soll die Tatsache sein, dass er auch seine Football-Karriere beendet hat. Dadurch habe er im Ruhestand gerade mit Langeweile zu kämpfen, meinte der Football-Experte Richard Eisen bei "The Rich Eisen Show". Er sei sicher, dass Tom deshalb früher oder später zu seinem Sport zurückfinden werde.

Arezzo/MEGA Gisele Bündchen im März 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen während der Met Gala 2019

Getty Images Tom Brady lächelt

