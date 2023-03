Nach Scheidung: Gisele Bündchen posiert an Poledance-Stange!

Gisele Bündchen (42) rekelt sich für ihren neusten Job an der Stange! Das Supermodel hatte zuletzt vor allem Schlagzeilen durch die Scheidung von dem Football-Profi Tom Brady (45) gemacht. Aber auch beruflich scheint bei der gebürtigen Brasilianerin momentan viel los zu sein: Vor wenigen Wochen zierte sie zum wiederholten Mal das Cover eines bekannten Magazins. Jetzt ist Gisele das neue Gesicht einer Schuhmarke – und tanzt dafür sogar an der Poledance-Stange!

Für die diesjährige Winter-Kampagne der brasilianischen Schuh-Brand Arezzo kreierte der Designer Giovanni Bianco einige ausgefallene Looks, die von Gisele präsentiert wurden. Auf einem der heißen Werbefotos trägt die 42-Jährige schwarze Overknee-Stiefel und einen tief ausgeschnittenen Body, während sie sich ganz lasziv an einer Tanzstange festhält. Ein anderer Look zeigt die Beauty in braunen Stiefeln und einem kurzen Kleid auf dem Boden kniend.

Die Trennung scheint die Schönheit mittlerweile gut verarbeitet zu haben. Das Ex-Paar war aber auch im Guten auseinandergegangen und hatte sich keinen Rosenkrieg geliefert. Um die zwei Kinder kümmern sie sich auch weiterhin gemeinsam und unterstützen sich gegenseitig bei der Erziehung: Erst vor wenigen Wochen hatte Tom auf die Kids aufgepasst, während die Beauty in ihrer Heimat beim Karneval zu Besuch war.

Brazil News/MEGA Gisele Bündchen im Februar 2023

Arezzo/MEGA Gisele Bündchen im März 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen mit ihren Kindern Benjamin und Vivian, Februar 2019

