Diabetes mit 13: So schwer war die Pubertät für Nick Jonas

Es war nicht einfach für ihn! Nick Jonas (30) leidet an Diabetes Typ-1. Der Popstar machte in der Vergangenheit schon öfter auf die Erkrankung aufmerksam – auch in seinem Lied "A Little Bit Longer" aus dem Jahr 2008 besingt der Popstar sein Leiden. Zu der Zeit war er 16 Jahre alt. Drei Jahre zuvor erhielt er als 13-Jähriger Teenager die Schock-Diagnose!

"Die Pubertät allein ist schon eine große Hürde für junge Menschen, wenn dann noch Diabetes oder eine andere Autoimmunerkrankung hinzukommt, kann es wirklich schwierig werden", gibt der 30-Jährige bei einer Podiumsdiskussion von "Crushing: The Burden of Diabetes on Patients at SXSW" preis. Der Mann von Priyanka Chopra (40) sei kurz vor dem Durchbruch mit seinen Brüdern als Jonas Brothers diagnostiziert worden. "Es war eine interessante Reise, nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie und die Fangemeinde", erklärt der "Sucker"-Interpret weiter. Seine Reichweite wolle der Megastar weiterhin nutzen, um über die Krankheit aufzuklären.

Vor einigen Jahren ging Nick sogar eine Partnerschaft mit der Gesundheitsorganisation Cigna ein, wie People berichtet. Die Organisation hat eine mobile Klinik, die durch das Land zu kleinen Ortschaften reist und Leuten hilft, ihre eigene Gesundheit besser zu verstehen. Sie informiert über Blutdruck, Cholesterin-Werte, Blutzucker und den Body-Mass-Index. Der Musiker findet die Arbeit von Cigna großartig und ist der Meinung, es sei wichtig, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen.

Nick Jonas im Dezember 2009

Kevin Jonas, Nick Jonas und Joe Jonas im August 2007

Nick Jonas, Joe Jonas und Kevin Jonas im April 2006

