Geplatzte Verlobung: Hat Romina Stefano Zarrella betrogen?

Ist Romina Palm (23) etwa der Grund für das Liebes-Aus? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und Stefano Zarrella (32) hatten im Juli 2021 voller Freude ihre Verlobung bekannt gegeben. Aus diesem Grund kam es total unerwartet für ihre Fans, als sie vor wenigen Tagen ihre Trennung voneinander bekannt gegeben haben. Die Gründe für ihre Trennung waren bislang noch nicht bekannt – bis jetzt: Romina soll Stefano angeblich betrogen haben!

Wie Bild herausgefunden haben will, soll die Influencerin ihrer Liebe zu Stefano nicht treu geblieben sein – und das sogar mehrfach! So soll die Beauty sich bereits einen Fehltritt erlaubt haben, über den der Bruder von Giovanni Zarrella (45) hinweggesehen hatte. "Als Stefano erfuhr, dass sie ihn schon wieder betrogen hat, machte er sofort Schluss. Er vertraut ihr nicht mehr", plauderte eine Freundin des Ex-Paares nun aus. Zudem soll die 23-Jährige unglücklich in der Beziehung gewesen sein und den Hobby-Koch nicht mehr geliebt haben.

Nur wenige Tage nach der Trennung hatte sich Romina im Netz zu Wort gemeldet. "Wie ihr seit Donnerstag wahrscheinlich schon wisst, gehen Stefano und ich getrennte Wege. Dabei möchte auch ich es belassen und mit euch nach vorne blicken", hatte sie in ihrer Instagram-Story klargestellt. Ob sie sich nun aber über die Fremdgeh-Gerüchte äußern wird, wird sich noch zeigen.

Instagram / rominapalme Romina Palm, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Zengel, Dirk / ActionPress Stefano Zarrella, Influencer

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm

