Nach Shitstorm: Laura Müller verliert ihre Baby-Kooperation!

Laura Müller (22) muss einen Rückschlag verkraften! Die Influencerin und ihr Mann Michael Wendler (50) hatten Anfang Februar in den sozialen Medien verkündet, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seither hatte die einstige Let's Dance-Kandidatin ihren Babybauch nicht nur auf der Bezahl-Plattform OnlyFans vermarktet, sondern auch im Netz für Babyprodukte geworben. Nach einem Shitstorm wurde die Werbekooperation mit Laura jetzt aber beendet!

Laura hatte auf Instagram für eine faltbare Badewanne der Firma Twistshake geworben. Zahlreiche Mütter hatten sich daraufhin öffentlich auf dem offiziellen Social-Media-Profil des Unternehmens über die Zusammenarbeit echauffiert. Der Grund: Lauras Freizügigkeit auf OnlyFans und die Verschwörungstheorien des Wendlers. Daraufhin zog Twistshake jetzt Konsequenzen – die Firma schrieb im Netz: "Wir haben die notwendigen Maßnahmen ergriffen und werden die Zusammenarbeit mit diesem Profil nicht fortsetzen."

Doch schon bald steht ein weiteres großes Projekt an – Laura und Michael konnten inzwischen nämlich einen großen TV-Deal an Land ziehen! Das Paar wird im Rahmen einer sechsteiligen RTL2-Doku-Soap kleinteilig von der Schwangerschaft berichten. "Ich freue mich darauf, dass die TV-Zuschauer Lauras und meinen Weg in unser Familienglück begleiten", brachte der Wendler seine Vorfreude zum Ausdruck.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Januar 2022

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

