Rebel Wilson trug bei Oscars dasselbe Kleid wie schon 2020!

Rebel Wilson (43) recycelt! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Hollywood die Oscars verliehen. Zahlreiche Schauspieler und Promis tummelten sich auf dem champagnerfarbenen Teppich – oder auch bei der Vanity Fair Oscar Party danach. Auch die Pitch Perfect-Bekanntheit tauchte dort mit ihrer Verlobten Ramona Agruma auf und legte einen schillernden Auftritt hin. Doch Rebels Kleid dürfte bei ihren Fans ein Déjà-vu auslösen!

Denn schon bei der Oscar-Verleihung 2020 war die Schauspielerin in derselben Robe erschienen. Daraus macht Rebel allerdings kein Geheimnis – im Gegenteil. In ihrer Instagram-Story zeigte sie stolz das Kleid: "Ich trage nachhaltig mein Jason-Wu-Kleid von der Oscar-Verleihung 2020", schrieb sie zu einem Schnappschuss. In der nächsten Story teilte sie dann ein Throwback-Bild von vor drei Jahren: "Dasselbe Kleid im Jahr 2020, nur am Rücken enger gemacht." Immerhin hatte Rebel in den vergangenen Jahren rund 36 Kilo abgenommen.

Zu der Vanity Fair Oscar Party hatte Rebel süße Unterstützung dabei: Ihre Verlobte Ramona. Beide posierten innig für die Fotografen und beglückten diese sogar mit einem Schmatzer. Dabei fiel ein Accessoire der Australierin besonders ins Auge: Ihr großer funkelnder Verlobungsring, den sie stolz zeigte.

Getty Images Rebel Wilson bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Rebel Wilson bei den Oscars 2020

Getty Images Rebel Wilson und ihre Verlobte Ramona Agruma auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

