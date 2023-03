Schlimme Schulzeit: Paris Hilton wurde von Lehrer geküsst!

Paris Hilton (42) schockt ihre Fans mit weiteren Enthüllungen über ihre Jugend! Seit heute ist die Biografie "Paris: The Memoir" der Hotelerbin auf dem Markt. In dem Buch packt Paris auch komplett über ihre Zeit an einer katholischen Schule aus. In einer Doku hatte sie schon zuvor offen über ihre traumatischen Erfahrungen während ihrer Schulzeit gesprochen. Nun gibt Paris preis: Sie wurde in der achten Klasse von einem Lehrer verführt.

In ihren Memoiren beschreibt die 42-Jährige jetzt die problematische Erfahrung mit ihrem damaligen Lehrer. "Er hat mir geschmeichelt und mich geneckt. [...] Er gab mir das Gefühl, beachtet zu werden", erklärte sie laut People in dem Buch. Die beiden hätten sich damals sogar geküsst, waren dabei aber von Paris' Eltern erwischt worden. Jahrelang habe die Blondine danach versucht, die Erlebnisse zu verdrängen: "Es hat Jahrzehnte gedauert, bis ich das Wort Pädophiler überhaupt aussprechen konnte [...] Ihn in die Rolle des Kinderschänders zu stecken, bedeutete mich selbst in die Rolle des Opfers zu stecken und das konnte ich einfach nicht tun."

Vor rund drei Jahren hatte das It-Girl zum ersten Mal im Detail über ihre problematische Internatszeit gesprochen. "Sie [die Lehrer] haben mich physisch misshandelt, haben mich geschlagen und gewürgt. Sie wollten uns verängstigen", hatte sie damals im Interview mit People geschildert.

Getty Images Paris Hilton im Dezember 2000

Getty Images Paris Hilton im März 2023

Getty Images Paris Hilton im März 2023

