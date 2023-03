Kein Spaß? Christian Bale und seine Frau müde in Disneyland

Kein Spaß am glücklichsten Ort der Welt? Christian Bale (49) und seine Ehefrau Sibi Blažić (52) haben ihr Glück miteinander schon 2000 durch ihre Hochzeit in Las Vegas besiegelt. Die Eltern zweier Kinder besuchten jetzt wieder das Disneyland in Kalifornien. Auf den Bildern sehen die beiden aber alles andere als glücklich aus. Der Parkbesuch muss Christian und Sibi wohl einiges an Energie gekostet haben.

Auf neuen Paparazzi-Bildern sieht man das Paar bei ihrem Besuch des Freizeitparks. Beide wirken müde und erschöpft nach einem Tag gefüllt mit Achterbahnfahren und anderen Aufregungen. Lange Gesichter und verschränkte Arme, so erscheint das Paar auf den neuen Fotos. In einem der Bilder sieht man sie, wie sie hinter einem Disneyland-Mitarbeiter herlaufen, in Gedanken vertieft. Ob ihre beiden Kinder Emmeline und Joseph auch mit bei dem Parkausflug dabei waren, lässt sich anhand der Bilder nicht sagen.

Das Paar trägt auf jeden Fall entspannte und gelassene Klamotten. Sie sind unauffällig gekleidet: Jeanshosen und schwarze Oberteile. Sibi hat dazu eine Steppjacke an, Christian eine lässige Jeansjacke. Beide mischen sich fast unbemerkt unter das Parkpublikum.

MEGA Christian Bale und seine Frau Sibi Blažić

