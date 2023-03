Königin Letizia erscheint im eleganten Look zur Preisvergabe

König Letizia (50) tritt wie immer sehr elegant vor die Kameras. 2004 heiratete sie den damaligen Kronprinzen Felipe (55) und wurde neben ihm 2014 zur Königin gekrönt. Die Königin von Spanien ist bekannt dafür, immer stylish und chic unterwegs zu sein. So auch bei ihrem Auftritt zu einer Preisverleihung heute Morgen in Valladolid. Letizia begeistert wie gewohnt im eleganten Look die Massen!

Wie Daily Mail berichtet, erschien die Königin zur Verleihung des Prinzessin-von-Girona-Stiftung-Preises bei dem Tour-de-Talento-Event in Valladolid. Letizia kam zu der Preisverleihung in einer cremefarbenen Tweed-Jacke mit leichtem Patchwork-Muster. Dazu trug sie eine schlichte schwarze Hose und schwarze High Heels. Auf Schmuck verzichtete Letizia bis auf ein paar goldene Creolen und einen goldenen Ring. Auch ihre Haare trug sie wie gewohnt offen und rundete ihren Look mit schlichtem Make-up ab.

Bei der Verleihung der Preise der Prinzessin-von-Girona-Stiftung werden junge Menschen zwischen 16 und 35 Jahren geehrt, die Unternehmen gestartet haben, die eine positive Entwicklung für die Gesellschaft verursachen. Die Stiftung wurde 2009 zu Ehren von Prinzessin Leonor (17) gegründet und wird derzeit noch von ihrem Vater, König Felipe VI., geleitet.

Anzeige

Getty Images Königin Letizia in Valladolid, Spanien

Anzeige

Getty Images Königin Letizia in Valladolid, Spanien

Anzeige

Getty Images Königin Letizia in Valladolid, Spanien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de