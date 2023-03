Lindsay Lohan ist schwanger: Diese Stars freuen sich mit ihr

Lindsay Lohans (36) erstes Baby freut auch die Stars. Die Schauspielerin ist seit 2022 mit ihrem Mann Bader Shammas verheiratet. Und dass der Unternehmer sie richtig glücklich macht, erklärte sie bereits mehrfach. Sie betonte, dass die Ehe mit ihm sie jeden Tag zum Lächeln bringt. Jetzt offenbaren die beiden glücklich, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Und unter dem Post gratulieren nun auch jede Menge Stars zu Lindsays erster Schwangerschaft.

Unter dem Instagram-Post, mit dem Lindsay ihre erste Schwangerschaft verkündete, freuten sich auch jede Menge Fans mit ihr. Unter anderem schrieb Paris Hilton (42): "Gratuliere, Liebes. Ich freue mich so für dich. Willkommen im Mami-Klub." Die Modedesignerin Donatella Versace (67) kommentierte eine Reihe leuchtender Sterne und die Schauspielerin Bella Thorne (25) meinte überrascht: "Oh mein Gott, gratuliere!" Neben den Stars selber freuten sich aber auch die offiziellen Accounts einiger Firmen und Marken. So schickten zum Beispiel Barbie und das Modemagazin Cosmopolitan ihre Glückwünsche.

Ihren Bader soll Lindsay bereits im Sommer 2022 geheiratet haben. Allerdings schienen die beiden die Zeremonie für sich behalten zu wollen. Erst als die 36-Jährige ihn bei Instagram als Ehemann bezeichnete, schien die Eheschließung offiziell zu sein.

