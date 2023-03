Lindsay Lohan ist schwanger: Paris Hilton gibt ihr Ratschlag

Lindsay Lohan (36) ist schwanger! Mit dieser schönen Nachricht überraschte die Schauspielerin am Dienstag ihre Fans. Es wird das erste Kind für die ehemalige Skandalnudel und ihren Ehemann Bader Shammas, den sie im Sommer 2022 geheiratet hat. Zahlreiche befreundete Stars wie Bella Thorne (25) und Donatella Versace (67) gratulierten der werdenden Mutter bereits überschwänglich. Trotz ihrer früheren Zickereien in der Öffentlichkeit freut sich auch Paris Hilton (42) riesig für Lindsay – und gab ihr nun einen Tipp von Mama zu Mama.

Auf der Buchparty für ihre Autobiografie "Paris: The Memoir" schwärmte die 42-Jährige laut Page Six am Dienstag: "Ich freue mich so sehr für sie. Es ist einfach aufregend zu sehen, wie all meine Freunde erwachsen werden und selbst Familien gründen." Weiter betonte Paris: "Mein Rat ist, einfach jeden Moment zu genießen. Es ist einfach so kostbar." Ihre Freunde und Familie hätten ihr vor der Geburt ihres Sohnes Phoenix im Januar das Gleiche empfohlen.

Ihre Schwangerschaft hatte Lindsay auf Instagram verkündet. Zu einem Foto von einem Baby-Strampler mit der Aufschrift "Bald..." schrieb die 36-Jährige: "Wir sind überglücklich und aufgeregt!" Paris hatte auch unter diesem Beitrag bereits gejubelt: "Gratuliere, Liebes. Ich freue mich so für dich. Willkommen im Mami-Klub."

Getty Images Paris Hilton im März 2023

Christopher Peterson / SplashNews Lindsay Lohan im November 2022 in New York

Getty Images Paris Hilton im Dezember 2022

