Prinzessin Leonor von Spanien beginnt bald Militärausbildung

Ausbildungsupdate aus dem spanischen Königshaus: Kronprinzessin Leonor (17), die älteste Tochter von König Felipe (55) und Königin Letizia (50), besucht seit 2021 ein College in Wales und kehrt nun nach Spanien zurück. Am 31. Oktober wird die Prinzessin volljährig und soll sich darauf vorbereiten, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Verschiedene Termin hat die 17-Jährige schon ohne ihre Eltern absolviert, jetzt folgt der nächste Schritt: Nach dem Sommerurlaub wird Prinzessin Leonor eine militärische Ausbildung anfangen!

Wie Bunte berichtet, wird die Kronprinzessin von Spanien eine dreijährige militärische Ausbildung absolvieren – wie einst ihr Vater. Nicht zuletzt, weil Leonor als zukünftige Königin des Landes auch das Oberkommando des Militärs haben wird. Die Verteidigungsministerin Margarita Robles erklärte den Medien, dass das Ausbildungsprogramm bereits vom Königshaus und der Regierung geplant und vorbereitet worden sei. Nach dem Ende ihres Sommerurlaubs soll Leonor dann gegen Anfang September die Ausbildung antreten.

Kronprinzessin Leonor nimmt ihre neue Position sehr ernst. In den vergangenen Jahren wurde sie immer mehr in die offiziellen Abläufe des Palastes integriert. Die Thronfolgerin begann allmählich auch, alleine Auftritte zu absolvieren, bei denen sie Reden gehalten oder Preise verliehen hat.

Prinzessin Leonor, König Felipe VI, Prinzessin Sofia und Königin Letizia von Spanien

Prinzessin Leonor von Spanien

Königin Letizia, Prinzessin Leonor und König Felipe VI von Spanien

