König Charles schlägt Queen-Gitarrist Brian May zum Ritter

Nun wurde ihm auch eine royale Ehre zuteil: Gitarrist Brian May (75), Mitglied der legendären Band Queen, erhielt jetzt eine besondere Anerkennung durch den britischen Palast. Nach dem Erfolg des biografischen Films "Bohemian Rhapsody", der sich mit der Entstehungsgeschichte der Band befasste, hoffte Brian zuletzt auf eine Fortsetzung des erfolgreichen Films. Jetzt wurde er für seine musikalischen Erfolge durch König Charles III. (74) zum Ritter geschlagen.

Am 14. März erhielt der Queen-Gitarristen den Knight-Bachelor-Titel durch König Charles III.: Diesen Ehrentitel, und die damit verbundene Erhebung in den Adelsstand, bekam Brian für seine Erfolge im Bereich Musik und sein wohltätiges Engagement. "Keine Worte", kommentiert Brian unter seinem Instagram-Post zur Verleihung. In seinem Post sieht man Brian, wie er zu König Charles III. blickt, während dieser ihm ein Schwert auf die Schulter legt. Dass ihm diese Ehre zuteilwerden würde, erfuhr Brian bereits im Dezember des letzten Jahres: "Vielleicht werden dann mehr Leute auf mich hören als vorher, wenn ich Sir Brian bin", erzählte er Associated Press.

Auch seine Frau Anita freut sich, ihren neuen Titel Lady May benutzen zu dürfen: "Sie freut sich riesig darüber. Und ich freue mich, dass ich es mit ihr teilen kann. Ohne sie wäre ich nicht hier", erklärte er in dem Interview weiter.

Getty Images Brian May und seine Frau Anita Dobson im Buckingham Palace

Getty Images Brian May und seine Familie am Buckingham Palace

Getty Images Brian May und YolanDa Brown mit ihren Ritterorden

