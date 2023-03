Krise mit MGK: Flirtet Megan Fox jetzt mit Noah Centineo?

Ist Megan Fox (36) etwa weitergezogen? So leidenschaftlich wie ihre Beziehung mit Machine Gun Kelly (32) auch anfing, scheint ihre Liebe inzwischen verpufft zu sein! Seit einigen Wochen kursieren jetzt schon Krisengerüchte um die Schauspielerin und den Sänger. Kurzzeitig warf die Beauty ihrem Verlobten sogar vor, fremdgegangen zu sein – nahm das jedoch wieder zurück. Trotzdem hieß es zuletzt, dass die beiden eine Paartherapie machen, um ihre Partnerschaft zu retten. Aber ist es vielleicht schon zu spät? Megan Fox soll bei der Oscar-Afterparty mit einem anderen geflirtet haben!

Dass die Transformers-Darstellerin die Vanity Fair Oscar Party ohne MGK besuchte, war bereits bekannt – doch dieses Detail sorgt jetzt für umso mehr Aufregung: Ein Beobachter behauptete gegenüber Page Six, dass die 36-Jährige an dem Abend verdächtiges Interesse an Netflix-Hottie Noah Centineo (26) gezeigt haben soll! "Megan hat sehr viel Zeit in seiner Nähe verbracht, hing mit ihm ab und sprach mit ihm. Sie sah aus wie eine Katze, die einen Kanarienvogel zum Fressen gefunden hat..."

Auch wenn Megan einem zehn Jahre Jüngeren schöne Augen gemacht haben soll – ein angeblicher Vertrauter des Paares ist überzeugt, dass sie und MGK sich noch nicht getrennt haben! "Sie sind noch nicht fertig miteinander", behauptete er nun gegenüber People. "Sie versuchen immer noch, ihre Probleme zu lösen, aber die meisten ihrer Freunde glauben, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie sich trennen. Sie sind nur noch nicht bereit, zuzugeben, dass es vorbei ist."

Getty Images Noah Centineo, Schauspieler

Getty Images Megan Fox, "Transformers"-Darstellerin

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Februar 2023 in L.A.

